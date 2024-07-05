Honor Magic V3 будет выпущен с уникальной батареей

Компания Honor провела встречу по вопросам технологий Honor Thin and Light на озере Цинхай, где поделилась последними результатами своих исследований и инноваций в области тонких и лёгких складных экранов. На пресс-конференции Honor официально объявила о выпуске первой в отрасли батареи с содержанием кремния 10%.

Honor сообщила, что в их новой батарее Qinghai Lake третьего поколения содержание кремния впервые в отрасли превысило 10%, а плотность энергии увеличилась на 5,74% по сравнению с предыдущим поколением. Толщина батареи уменьшена на 4,4%, обеспечивая самый высокий в отрасли коэффициент объема батареи — 24,7%.

Также компания представила чип повышения энергоэффективности HONOR E1 и систему управления питанием Honor Dujiangyan, которые позволяют максимально точно управлять энергопотреблением и обеспечивают сверхдлительное время автономной работы в различных условиях. Ранее Honor объявила, что 12 июля проведет конференцию по выпуску нового флагманского продукта Honor Magic. Новая батарея третьего поколения Qinghai Lake с 10% содержанием кремния будет использоваться в складных смартфонах серии Honor Magic V3.

На данный момент известна часть информации о внешнем виде Honor Magic V3. Он будет иметь корпус из искусственной кожи и значительные изменения в модуле камеры, который получил восьмиугольный дизайн. Устройство будет мощнее, легче и тоньше, побив рекорд толщины в 9,9 мм, установленный моделью Magic V2. Ожидается, что батарея Qinghai Lake третьего поколения ещё больше увеличит срок службы устройства.