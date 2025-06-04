Honor Magic V5 засветился в Geekbench: самый тонкий складной смартфон с усиленным Snapdragon 8 Elite

Новый флагманский складной смартфон Honor Magic V5 появился в базе Geekbench, подтвердив свои топовые характеристики. Устройство с номером модели MHG-AN00 получило особую версию процессора Snapdragon 8 Elite с увеличенной частотой до 4,47 ГГц (против стандартных 4,32 ГГц) – такую же используют в игровом Honor GT Pro.

Судя по тестам:

16 ГБ оперативной памяти

Android 15 из коробки

из коробки Аккумулятор 6100 мАч (подтвержден сертификацией)

Honor обещает, что Magic V5 станет "самым тонким и легким" складным смартфоном на рынке, хотя точные размеры и вес пока держатся в секрете. Ожидается, что официальная презентация состоится уже в этом месяце – осталось дождаться финальных подробностей от компании.