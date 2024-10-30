Honor представила свои первые смартфоны на Snapdragon 8 Elite: Magic7 и Magic7 Pro

Honor представила свои флагманские смартфоны Magic7 и Magic7 Pro на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite, работающие под управлением новой MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Honor Magic7 получил AMOLED-дисплей 6,78 дюйма с частотой ШИМ 4320 Гц и LTPO-матрицей, что позволяет динамично менять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Экран поддерживает HDR Vivid и выдает яркость до 5000 кд/м². В модели Magic7 Pro диагональ экрана чуть больше — 6,8 дюйма, имеется вырез с функцией, аналогичной Dynamic Island, и ультразвуковой сканер отпечатков. Magic7 Pro также поддерживает 3D-разблокировку по лицу и сертифицирован TÜV Rheinland для снижения нагрузки на глаза.

Оба смартфона оборудованы чипсетом Snapdragon 8 Elite, а объем оперативной памяти варьируется от 12 до 16 Гбайт, при объеме встроенной памяти до 1 Тбайт. Honor заверяет, что устройства не перегреваются — температура не превышает 44,8 °C даже при играх высокого уровня, таких как Genshin Impact.

На задней панели расположен круглый блок камер. У Magic7 это три 50-Мп камеры: основная, ультраширокая и с телеобъективом, а фронтальная камера также 50-Мп. В Magic7 Pro используется 50-Мп основная камера с переменной апертурой (f/1.4–f/2.0), 200-Мп перископический модуль с 100-кратным цифровым зумом, 50-Мп широкоугольная камера и датчик ToF для измерения глубины. За качество съемки отвечает система Honor Image Engine 3.0, которая улучшает светотеневой баланс, портретный режим и масштабирование.

Magic7 оснащен аккумулятором на 5650 мА·ч, у Magic7 Pro емкость немного выше — 5850 мА·ч, оба поддерживают проводную (100 Вт) и беспроводную (80 Вт) быструю зарядку. Батареи включают кремний-углеродный анод, что увеличивает емкость. В обоих моделях улучшен объемный звук и присутствует защита по стандарту IP68/69. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, спутниковая навигация и NFC. Magic7 поддерживает отправку сообщений через спутник, а Magic7 Pro позволяет звонить с ИИ-шумоподавлением.

Magic7 весит 199 г, его размеры 162,1×75,8×7,95 мм, и он доступен в цветах Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black. Модель выпускается в четырех конфигурациях: от 12/256 Гбайт за 4499 юаней ($632) до 16/1024 Гбайт за 5499 юаней ($772).

Magic7 Pro весит 223 г, размеры 162,7×77,1×8,8 мм. Он представлен в расцветках Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black. Конфигурации варьируются от 12/256 Гбайт за 5699 юаней ($800) до 16/1024 Гбайт за 6699 юаней ($940). Предзаказы стартуют сегодня, а продажи начнутся 8 ноября.

Honor также анонсировала версию Magic7 Pro в дизайне Porsche Design, вдохновленную стилем Taycan Turbo S. Эта версия отличается шестиугольной формой блока камер и специальным покрытием корпуса, защищающим от царапин. Цена пока не объявлена.