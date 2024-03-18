Honor выпустит премиальные версии своих флагманов: Magic6 RSR и Magic6 Ultimate

Honor приняла решение представить два из самых эстетически привлекательных телефонов, которые я когда-либо видел за долгое время. Porsche Design Magic6 RSR и Magic6 Ultimate теперь официально доступны в Китае, и они удивительны во всех отношениях. Они воплощают красоту дизайна, которую компания выбрала, и видно, что в эти телефоны было вложено много труда, чтобы они выглядели настолько превосходно.

Magic6 Ultimate вдохновлен несколькими моделями автомобилей из линейки Porsche. Он также имеет уникальную заднюю панель из композитного волокнистого материала, что делает его привлекательным с любого ракурса.

Как для Honor Magic6 RSR, так и для Magic6 Ultimate, новый улучшенный датчик камеры H9800 на задней панели. Это 50-мегапиксельная камера с расширенным динамическим диапазоном 15EV. Компания утверждает, что автофокус в этих камерах улучшен по сравнению с предыдущими моделями, что должно обеспечить более быструю фокусировку.

Magic6 RSR и Magic6 Ultimate также оснащены новым двухслойным OLED-дисплеем, который продлевает срок службы экрана до 600%. Хотя нет возможности проверить это, звучит весьма впечатляюще. Компания также утверждает, что новая технология призвана снизить уровень износа дисплея, и новые показатели яркости впечатляют: всего 1% после трехлетнего использования.

Magic6 RSR доступен в прекрасном цвете Frozen Berry, который также используется на Porsche Taycan, а также в цвете Agate Green, который давно ассоциируется с Porsche 911. Honor использует стекло JuRhino Glass спереди и сзади, которое, по заявлению компании, должно защищать устройство от ударов и царапин. Что касается Magic6 Ultimate, он имеет немного измененную розничную упаковку и другой дизайн задней панели, но в остальном оба телефона довольно схожи.

Magic6 RSR может быть оснащен 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Его стоимость составляет около 9 999 юаней, что примерно равно 127 500 рублей. Телефон поступит в продажу за пределами Китая во втором квартале 2024 года.

Если вы ищете что-то более доступное, то Honor Magic6 Ultimate — это то, что вам нужно. Он доступен в черном и фиолетовом цветах по цене от 6 999 юаней (около 89 т.р.) за версию с 16/512 ГБ или от 7 699 юаней (примерно 98 т.р.) за вариант с 16 ГБ/1 ТБ.