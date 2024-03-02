Huawei готовит "приятный сюрприз" Apple

Фактическая монополия Apple на рынке ноутбуков и стационарных компьютеров ARM, вероятно, приближается к концу, начиная с Qualcomm и ее Snapdragon X Elite. Однако появился слух, что Huawei также готовится войти в это пространство, представив конкурента M1. Существует информация о том, что Huawei уже разработала свой первый 5-нм процессор Kirin 9006C, используемый в ноутбуках линейки Qingyun L540. Однако, как выяснилось позже, этот чипсет был разработан не SMIC, крупнейшим китайским производителем полупроводников, а TSMC. Это подразумевает, что у Huawei могли остаться запасы пластин, которые она перепрофилировала для производства Kirin 9006C. Также возможно, что Huawei все еще сотрудничает с TSMC. Однако, согласно слухам, Huawei разработала конкурента Apple M1.

Хотя это звучит оптимистично, существуют реальные проблемы. В настоящее время SMIC сталкивается с проблемами производства 7-нм чипов для Huawei, поскольку использует старое оборудование DUV вместо передового EUV от ASML. Поскольку администрация Байдена запретила ASML продавать китайским компаниям оборудование DUV, SMIC вынуждена работать с тем, что имеет. Хотя SMIC утверждает, что установила 5-нм производственные линии для Huawei, цена каждой пластины может быть на 50 процентов выше, чем у TSMC. Это означает, что массовое производство чипов для конкуренции с Apple M1 может быть затруднено.

В общем, отсутствие доступа к современному оборудованию для производства чипов создает препятствия для Huawei. Надеемся, что слухи об успешной разработке конкурента M1 окажутся верными, так как это может стимулировать конкуренцию в этом сегменте рынка.