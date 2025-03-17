Huawei может отказаться от Windows: что будет с ноутбуками компании?

Ноутбуки Huawei MateBook годами поставлялись с предустановленной Windows, но вскоре это может измениться. По данным инсайдеров, лицензия Microsoft истекает уже в конце этого месяца, и, учитывая санкции, продление соглашения под вопросом. Это означает, что Huawei придется либо найти обходные пути, либо окончательно перейти на HarmonyOS – собственную операционную систему, разрабатываемую компанией.

О возможном отказе от Windows еще в прошлом году намекал топ-менеджер Huawei Ричард Ю. По его словам, если санкции США продолжат ограничивать доступ к технологиям Microsoft, то MateBook'и будущего поколения будут работать только на HarmonyOS.

Однако пока эта ОС не готова к полноценному запуску на ноутбуках, и в качестве временного решения компания уже начала выпускать устройства на Linux. Например, совсем недавно в продаже появился MateBook D 16 Linux Edition, который технически повторяет версию с Windows, но работает на открытой платформе.

Главный вопрос — как такая смена операционной системы скажется на продажах? В Китае пользователи, вероятно, быстро адаптируются, но на европейском рынке ноутбуки Huawei с HarmonyOS могут столкнуться с проблемами совместимости и сниженным спросом. Станет ли этот переход новой вехой в развитии компании или вынужденным шагом с негативными последствиями – узнаем в ближайшие месяцы.