Huawei незаметно начала наращивать производство процессоров

Имеющаяся утечка данных свидетельствует о том, что компания Huawei не ограничится использованием чипсета Kirin 9000S и планирует внедрять новые процессоры в более доступные модели, стремясь вернуть контроль на рынок, который она доминировала до введения торговых санкций в 2019 году. Согласно слухам, китайский гигант работает над чипсетом Kirin 8000, который, вероятно, дебютирует в моделях не принадлежащих к флагманскому сегменту.

Ранее появились утверждения о том, что Nova 12 Ultra будет оснащена новым чипсетом Huawei с названием "Kirin K9", однако не было ясности, является ли "K9" сокращением от Kirin 9000S или Huawei разрабатывает совершенно новый процессор. По последней информации, опубликованной @faridofanani96 на X, на странице спецификаций Nova 12 Pro утверждается, что используется чипсет Kirin 8000, вместе с другими деталями.

К сожалению, сам чипсет не виден на представленном изображении, но исходя из предыдущего опыта Huawei, серия "8000" обычно используется в нефлагманских устройствах, что может подразумевать, что Kirin 8000 может быть менее производительным по сравнению с Kirin 9000S. Хотя техпроцесс SoC остается неизвестным, есть предположение, что, как и Kirin 9000S, Kirin 8000 мог бы быть изготовлен по техпроцессу 7 нм, предоставляемому SMIC.

Что касается технических характеристик, Nova 12 Pro имеет высокоразрешенный дисплей с разрешением 2776 x 1224, что предполагает, что Kirin 8000 сможет успешно управлять этими пикселями. Также отмечено, что Nova 12 Pro оснащена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4, что указывает на ее принадлежность к среднему классу. Эта утечка данных впечатляет тем, что Huawei продолжает расширять свой ассортимент чипсетов для смартфонов, несмотря на существующие санкции со стороны США.

Несмотря на то что Kirin 8000, вероятно, будет менее производительным по сравнению с конкурирующими чипсетами, основной целью Huawei является снижение зависимости от иностранных технологий, а не стремление к массовому производству передовых процессоров. Ранее появлялась информация о потенциале Huawei изменить конкурентную динамику, представив Kirin 9000S в нефлагманских устройствах, однако теперь Huawei, как сообщается, работает над совершенно новым чипсетом. Официальное представление Nova 12 Pro ожидается до конца года, и мы будем следить за дополнительными деталями.