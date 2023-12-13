HUAWEI представила обновления линеек планшетов, ноутбуков и наушников

Компания Huawei представила новые продукты в ходе презентации под лозунгом "Создавая красоту". Среди представленных устройств: планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма и HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D 16, а также наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа. Запуск данных продуктов, сочетающих в себе технологии и стильный дизайн, является продолжением концепции "Опережая тренды".

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма отличается легким весом 580г. и толщиной 5,5 мм. Он оборудован гибким OLED-экраном с узкими рамками 3,4 мм, предоставляющим 94% полезной площади и оснащен технологией HUAWEI X-True и системой HUAWEI SOUNDTM для высококачественного звука. Поддерживает стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink и клавиатуру HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) обладает более 10 000 уровнями чувствительности к нажатиям и быстрым откликом. Клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard с полноразмерным тачпадом превращает планшет в полноценный компьютер.

Представлен также планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte с матовым экраном, разрешением 2800х1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Стоимость новинок:

HUAWEI MatePad Pro 13,2”от 999 €

HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition от 599 €

Аксессуары:

M-Pencil (3-го поколения) от 99 €

Съемная клавиатура для HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от 199 €

Новые наушники HUAWEI FreeClip предлагают передовую конструкцию открытого типа, состоящую из двух компонентов, соединенных инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Обеспечивают до 36 часов прослушивания аудио при подзарядке в чехле. Поддерживают функцию шумоподавления и подключение к двум устройствам. Цена на HUAWEI FreeClip начинается от 199€.

Основной анонс презентации - ноутбук HUAWEI MateBook D 16 с 16-дюймовым экраном HUAWEI FullView и режимом защиты зрения. Весит всего 1,68 кг при толщине 17 мм. Оборудован процессором Intel Core серии H 13-го поколения, системой охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin и емкой батареей до 70 Вт*ч. Поддерживает подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров, функцию «Суперустройство» и режимы умной видеоконференции. Стоимость MateBook D 16 2024 стартует от 999€.