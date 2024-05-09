Huawei Pura 70 Ultra стал лидером в рейтинге DXOMark

Серия смартфонов Huawei Pura 70 давно завоевывает популярность. Эти телефоны стали официальными в Китае, а затем вышли на международный рынок, несмотря на отсутствие поддержки сервисов Google Mobile Services. Тем не менее, они все равно смогли произвести впечатление. Huawei Pura 70 Ultra был признан лучшим телефоном по камере DXOMark, что неудивительно, учитывая репутацию компании в области создания надежных камерных смартфонов.

Интересно отметить, что ранее лидером был Honor Magic 6 Pro, и это замечательно, учитывая, что Honor ранее был подразделением Huawei. Huawei Pura 70 Ultra занимает первое место с 163 баллами, что на 5 баллов больше, чем у второго места.

DXOMark высоко оценил камеру Huawei Pura 70 Ultra, что подтверждает, что компания умеет создавать выдающиеся камерные возможности, несмотря на отсутствие доступа к сервисам Google. Телефон получил 169 баллов за фотографии и 148 за видео. Он показал отличные результаты по экспозиции, цветопередаче, шумоподавлению, эффекту боке, а также в телефото и широкоугольной съемке.

Кроме того, Huawei Pura 70 Ultra отлично справляется с съемкой в различных условиях освещения, в том числе при слабом свете. Телефон также получил высокие оценки за съемку портретов и семейных моментов.

По результатам тестов Huawei Pura 70 Ultra показал сбалансированную экспозицию и хорошую контрастность в различных условиях освещения. Также отмечается быстрая и точная автофокусировка, а стабилизация видео считается одной из лучших. DXOMark также отмечает эффективную работу переменной диафрагмы.

В общем и целом, Huawei Pura 70 Ultra демонстрирует выдающиеся результаты в большинстве аспектов. Несмотря на некоторый шум на видео и некоторые ореолы в движущихся сценах, общие впечатления от камеры очень положительные.

Huawei создала одну из лучших камер для смартфонов на рынке. Если ваша основная цель - качественная фотография, то этот телефон заслуживает вашего внимания. Конечно, есть компромиссы, такие как отсутствие сервисов Google, но если фотография для вас важнее всего, то Huawei Pura 70 Ultra - отличный выбор. Полный отчет о тестировании доступен по ссылке.