Huawei Pura 80 выходит 11 июня: главный акцент на революционную камеру

Huawei официально объявила дату презентации новой флагманской серии Pura 80 – мероприятие состоится 11 июня в 14:30 по китайскому времени. Интересно, что выход новинок задержался на несколько недель по сравнению с прошлогодней серией Pura 70, и, судя по слухам, причина в уникальной камерной системе.

Главной изюминкой топовой модели Pura 80 Ultra станет:

1-дюймовый основной сенсор с переменной апертурой (вероятно, собственной разработки Huawei)

с переменной апертурой (вероятно, собственной разработки Huawei) 50 МП сверхширокоугольный модуль

Перископическая телекамера с крупным 1/1,3" сенсором

Как видно по тизеру, Huawei сделает упор на фотографические возможности – особенно в версии Ultra. Остальные характеристики пока держатся в секрете, но все подробности станут известны уже на следующей неделе. Очевидно одно: компания готовит серьезного конкурента флагманам 2024 года.