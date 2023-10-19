Идеальный складной смартфон от OnePlus продают по заоблочной цене

Сегодня компания OnePlus представила свой новый складной смартфон, который обладает множеством преимуществ. Он появился на рынке вскоре после анонса Samsung Galaxy Fold 5 и представляет серьезного конкурента лучшим складным Android-устройствам. OnePlus Open проявил себя в ряде аспектов, включая дизайн, камеру и программное обеспечение. Однако, стоимость этого устройства стоит пересмотреть, учитывая историю компании, которая когда-то называла себя убийцей флагманов.

Ранее появились слухи о OnePlus Open, и большинство из них подтвердились. На первый взгляд, дизайн OnePlus Open выглядит довольно стандартно, в отличие от обычных нераскладных телефонов. Важно, что устройство имеет более привычное соотношение сторон, что позволяет использовать внешний экран как обычный телефон, в отличие от узкого дисплея Galaxy Fold 5. Внешний экран у OnePlus Open имеет размер 6,31 дюйма, что вполне подходит для повседневных задач.

Однако, то, что делает OnePlus Open уникальным — это его внутренний 7,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Это соотношение сторон 20:9 напоминает Galaxy Fold 5. Компания утверждает, что внешний экран более прочный на 20% по сравнению с Gorilla Glass Victus, но окончательные результаты тестов покажут, насколько это так.

Шарнир — один из самых важных аспектов складных устройств, и OnePlus Open использует модифицированный шарнир от Oppo Find N2. Уменьшенное число компонентов (69) делает его более надежным и устойчивым. Новый шарнир также способствует уменьшению складок на дисплее по сравнению с большинством конкурирующих складных смартфонами, включая Galaxy Fold 5 и Pixel Fold. Но это потребует времени, чтобы понять, насколько эффективен новый шарнир.

По части внутренних компонентов, OnePlus Open оснащен последним чипом Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 4805 мАч поддерживает зарядку SUPERVOOC, которая полностью заряжает устройство за 42 минуты. Устройство работает на OxygenOS 13.2, основанной на Android 13, и обновления ожидаются в ближайшее время.

Что касается камер, OnePlus Open оснащен 48-мегапиксельным основным сенсором Sony, 64-мегапиксельным телеобъективом и 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Внутренний экран снабжен 20-мегапиксельной камерой, а внешний - 32-мегапиксельной. OnePlus инвестировала в технологию Pixel Stacked, которая улучшает качество фотографий в условиях низкой освещенности.

OnePlus Open доступен для предварительного заказа в США сегодня по цене 1699 долларов и предлагается в цветах Emerald Dusk и Voyager Black.