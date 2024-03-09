Индия сделал шаг в сторону ИИ

Индия, наконец, вступила в гонку за разработкой искусственного интеллекта, предполагая создание "мегасуперкомпьютера" с 10 000 графическими процессорами.

Страна, достигнув огромных успехов в области компьютерных технологий, привлекла внимание крупных компаний, таких как Apple и NVIDIA. Индия планирует использовать свой опыт и вложения в размере 10,3 миллиарда долларов США для создания инфраструктуры искусственного интеллекта.

Хотя правительство Индии не раскрыло подробности планов, источники сообщают, что строится огромный суперкомпьютер в рамках инициативы "Вычислительные мощности IndiaAI". Он будет оснащен 10 000 графическими процессорами искусственного интеллекта, среди которых, вероятно, будут графические процессоры от NVIDIA, такие как H100 и GH200. Помимо этого, Индия планирует развивать исследования и разработки, создавая новое академическое учреждение, "Инновационный центр IndiaAI", и запуская программы, такие как IndiaAI FutureSkills для обучения специалистов в области искусственного интеллекта.

Индийское правительство также ориентируется на частный сектор, особенно на компании, такие как Yotto, чтобы стимулировать развитие ИИ в стране. Однако регион Юго-Восточной Азии пока отстает в этой области разработок, и будет интересно наблюдать за его прогрессом.