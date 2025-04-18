Infinix выпустила смартфон с ароматизированной задней панелью — Note 50s 5G+ пахнет морем и цитрусами

Компания Infinix представила необычный смартфон Note 50s 5G+, который удивляет не только техническими характеристиками, но и уникальной особенностью — ароматизированной задней панелью. В синей версии Marine Drift Blue с покрытием из веганской кожи используется технология Energizing Scent-Tech, которая наполняет корпус свежим ароматом с нотами морской воды, лимона и древесными акцентами. Производитель встроил ароматические микрокапсулы в пластиковую поверхность, но сколько именно продержится этот необычный эффект, остаётся загадкой.

Под капотом новинки скрывается производительный чипсет MediaTek Dimensity 7300, который работает в паре с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном. Дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит обещает комфортный просмотр контента, а главная 64-мегапиксельная камера на сенсоре Sony IMX682 должна порадовать любителей мобильной фотографии. Не остались без внимания и другие аспекты: ёмкий аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, свежая Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15 и расширенная поддержка 5G-сетей, включая технологию mmWave для сверхскоростного соединения в отдельных регионах Индии.

Старт продаж запланирован на 24 апреля через платформу Flipkart по цене от 15 999 индийских рупий (около 190 долларов) за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Помимо ароматизированного синего варианта, покупателям будут доступны классические цвета — Titanium Gray и Burgundy Red. Этот необычный смартфон явно рассчитывает привлечь внимание не только техническими характеристиками, но и оригинальным сенсорным опытом, хотя практическая ценность ароматизированного корпуса пока вызывает вопросы. Возможно, это просто удачный маркетинговый ход, который поможет устройству выделиться на фоне конкурентов.