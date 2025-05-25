Intel бросает вызов: новые рабочие станции начального уровня с процессорами Core Ultra 200

Intel сделала серьезную заявку на рынок доступных рабочих станций, представив новую линейку устройств на базе процессоров Core Ultra 200. Компания предлагает как настольные, так и мобильные решения, которые, по ее утверждению, превосходят аналоги от AMD по производительности и энергоэффективности.

Настольные решения

Флагман Core Ultra 200S демонстрирует на 13% лучшую многопоточную производительность в Cinebench Multicore 2024 по сравнению с Ryzen 9 9950X при 11% более высокой эффективности энергопотребления. Системы поддерживают до 256 ГБ DDR5 ECC памяти, WiFi 6E и профессиональные функции вроде Intel vPro.

Мобильные рабочие станции

Линейка включает два варианта:

Core Ultra 200HX для высокопроизводительных ноутбуков (на 42% быстрее Ryzen AI 9 HX 375 в многопоточных задачах)

для высокопроизводительных ноутбуков (на 42% быстрее Ryzen AI 9 HX 375 в многопоточных задачах) Core Ultra 200H для тонких и легких моделей (до 36% производительнее Ryzen 9 8945HS)

Первыми устройствами станут HP ZBook Furey 18 (с NPU для ИИ-задач) и Dell Pro Max 16 с рекордными 21+ часами автономной работы. Интегрированная графика Arc 140T справляется как с профессиональными задачами, так и с играми, а для самых требовательных пользователей Intel предлагает дискретные решения Arc Pro с 16-24 ГБ памяти.

Новые рабочие станции Intel обещают перевернуть представление о бюджетном сегменте, сочетая доступность с профессиональной производительностью.