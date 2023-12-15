Intel готова к производству кристаллов по 2-нм техпроцессу

Intel планирует запустить производство своего 2-нм продукта, 20A, в следующем году, в рамках стратегии "лидирование в миниатюризации". Это стало известно из интервью старшего вице-президента компании Санджая Натараджана. Конкуренция в индустрии полупроводников нарастает, поскольку TSMC и Samsung Foundry также анонсировали планы запуска 2-нм производства в 2024 году. Тем не менее Intel Foundry присоединяется к этому движению, раскрывая планы по производству передовых полупроводников. Узел 20A обещает новые транзисторы RibbonFET и инновации в межсоединениях, включая PowerVia.

Компания планирует завершить готовность к производству для 20A в первой половине 2024 года, а Arrow Lake, использующий этот узел, ожидается выпустить во второй половине того же года. Кроме того, Intel Foundry планирует запустить линию стеклянной подложки для следующего поколения чипов в 2025 году. Возможное включение Intel Foundry в партнерскую экосистему NVIDIA также рассматривается.

С началом производства 20A в 2024 году заводы будут конкурировать за заказы ключевых игроков отрасли, и включение Intel Foundry в этот список подчеркивает роль компании в грядущей гонке полупроводников, где решающими факторами будут производительность, затраты и поставки передовых чипов.