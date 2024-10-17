Intel и AMD тестируют разъемы питания 12 В-2×6 для видеокарт следующего поколения

Intel и AMD начали тестировать новые разъемы питания 12 В-2x6, которые могут применяться в их будущих потребительских видеокартах.

Все помнят, сколько шума наделали разъемы питания 12VHPWR, особенно после проблем с перегревом и плавлением на видеокартах NVIDIA Ada Lovelace. Эти разъемы стали причиной немалых неприятностей, включая значительные финансовые потери для производителей, которые были вынуждены массово принимать видеокарты на ремонт по гарантии из-за дефектных разъемов. NVIDIA уже отказалась от 12VHPWR, и следующее поколение карт RTX 50 «Blackwell» получит обновлённые разъемы 12V-2x6. Похоже, что Intel и AMD тоже думают о том же.

По данным венгерского издания Prohardver, обе компании уже тестируют новые разъемы совместно с производителями, однако пока неясно, появятся ли они в ближайших релизах графических карт. На данный момент Intel и AMD не видят острой необходимости в переходе, так как их нынешние 6- и 8-контактные разъемы не вызывают проблем, и во время тестов не было явных преимуществ в использовании 12V-2x6.

Для тех, кто не в курсе: разъемы 12V-2x6 более продвинуты по сравнению с 12VHPWR. Они способны обеспечить до 600 Вт мощности, а специальные контактные сенсоры контролируют правильность подключения, что помогает избежать перегрева и выхода из строя разъема. Это делает их более надежными, особенно для видеокарт с высоким энергопотреблением, поэтому NVIDIA решила перейти на этот стандарт для своих будущих продуктов.

Предполагается, что разъемы 12V-2x6 могут быть использованы в грядущих видеокартах Intel Arc Battlemage и AMD Radeon RX 8000. AMD пока не отказалась от идеи использования 16-контактных разъемов, но заявила, что будет наблюдать за развитием технологий и определит, насколько новый стандарт безопасен. К слову, подобный интерфейс компания уже применяла в профессиональной линейке Radeon PRO, как и Intel.

Хотя пока нет точной информации, будут ли AMD или Intel использовать 12V-2x6 в ближайших релизах, шаг NVIDIA, скорее всего, подтолкнёт конкурентов к внедрению этого стандарта для сохранения конкурентоспособности.