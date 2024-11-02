Intel не планирует ничего менять — компания поделилась планами на будущее

Intel поделилась свежими подробностями о будущих графических картах Arc и процессорах Panther Lake и Nova Lake. После отчета о доходах за третий квартал 2024 года генеральный директор Intel Пэт Гелсингер рассказал о планах компании, направленных на улучшение ее портфеля, включая как мобильные чипы, так и дискретные GPU. В ближайшие годы Intel переходит на новый подход в дизайне упаковки своих процессоров. Если вы знакомы с архитектурой Lunar Lake, вы знаете, что эти чипы используют встроенную память — доступную в конфигурациях на 16 и 32 ГБ. По мнению Гелсингера, это нишевый, но не самый выгодный подход, поэтому он не будет применяться к будущим линейкам Panther Lake и Nova Lake.

С новым дизайном Intel откажется от интегрированной памяти, как в Lunar Lake, и сделает упор на традиционный подход, где компоненты CPU, GPU и другие ядра размещены в едином пакете, а оперативная память выведена за его пределы. Линейки Panther Lake и Nova Lake, релиз которых запланирован на 2025 год, будут соответствовать этой схеме, сосредоточив внимание на повышении производительности для массовых моделей, ориентированных на AI и долгую автономную работу.

Intel также планирует значительно сократить количество SKU в линейке процессоров, поскольку излишнее число моделей в Lunar Lake создало путаницу. В будущем компания сфокусируется на уменьшении ассортимента и оптимизации. Кроме того, в производстве Panther Lake Intel стремится к большей независимости: примерно 70% пластин будут производиться на собственных мощностях Intel, что повысит внутреннюю эффективность, хотя часть все же останется на аутсорсинге.

Что касается графики, Intel планирует уделить больше внимания интегрированным GPU и оптимизации для них, а дискретные видеокарты оставят для определенных моделей. Хотя компания остается приверженной линейке Arc, в ближайшие годы интегрированная графика станет более приоритетной. Это не означает полного отказа от дискретных видеокарт, но их роль будет ограниченнее. Например, архитектура Xe2, запланированная для видеокарт серии Battlemage, уже используется в интегрированной графике Lunar Lake и, вероятно, появится в дискретных моделях ближе к началу 2025 года.