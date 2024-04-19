Intel подтверждает поддержку памяти DDR5-8800 для поколения Xeon 6

Недавно JEDEC опубликовал новый стандарт JESD79-5C DDR5 SDRAM, который в основном нацелен на повышение производительности и функциональности серверных платформ нового поколения. Одной из ключевых особенностей этого стандарта является расширение определения временных параметров с 6800 Мбит/с до впечатляющей скорости 8800 Мбит/с.

Это включает расширение определения таймингов ядра DRAM и таймингов Tx/Rx AC до 8800 Мбит/с по сравнению с предыдущей версией, которая поддерживала только до 6400 параметров тайминга и частичные тайминги до 7200 таймингов ядра DRAM.

Кроме того, новый стандарт внедряет синхронизацию часов с самообновлением для оптимизации обучения ввода-вывода, а также включает тайминги DDP (Dual-Die Package) и устаревает PASR (частичное самообновление массива) для решения проблем безопасности.

Хотя JEDEC только указала, что новый стандарт будет использоваться в высокопроизводительных серверах следующего поколения, Intel раскрыла детали, подтвердив использование памяти DDR5-8800 в своем процессоре Granite Rapids Xeon, который будет выпущен позднее в этом году. Этот процессор, известный как Granite Rapids "Xeon 6", будет иметь 120 P-ядер на основе архитектуры ядра Redwood Cove и 240 потоков (HT включен). Тесты Intel Meta Llama 3 также подтверждают работу на платформе 2S с двумя 120-ядерными чипами.

Ожидается, что этот процессор будет работать с памятью DDR5-8800, что будет значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями. Это первое официальное подтверждение использования такой высокоскоростной памяти для серверов, что обещает значительный прирост производительности.