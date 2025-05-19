Intel разворачивает Arc Pro: 11 новых дизайнов и революционные системы на Computex 2025

На Computex 2025 Intel устроила настоящий парад технологий, продемонстрировав 11 различных дизайнов своих профессиональных видеокарт Arc Pro серии B. Мы лично протестировали модели B60 и B50, каждая из которых предлагает уникальные инженерные решения от семи партнеров компании, включая ASRock, Sparkle и менее известные азиатские бренды вроде GUNNIR и ONIX.

Что особенно впечатлило:

Разнообразие систем охлаждения : от компактных нагнетательных вентиляторов до массивной трёхвентиляторной конструкции от Senao

: от компактных нагнетательных вентиляторов до массивной трёхвентиляторной конструкции от Senao Экстремальные решения : пассивная однослотовая версия от ASRock и игровой дизайн от Lanner

: пассивная однослотовая версия от ASRock и игровой дизайн от Lanner Референсная B50: ультракомпактная карта с четырьмя mini-DisplayPort без внешнего питания

Но настоящим сюрпризом стал проект Battlematrix от Maxsun — карта B60 с двумя чипами BMG-G31 и удвоенной видеопамятью, использующая новый 12V-2x6 разъем.

Intel также показала несколько монструозных рабочих станций:

Система ASRock с четырьмя пассивными B60, Xeon W5-3535X и 256 ГБ ОЗУ

Конфигурация от Beiliande/GUNNIR с четырьмя GPU и процессором Xeon W9-3575X

Флагманская сборка JWIPC с двумя двухчиповыми Maxsun B60 (итого 4 GPU и 96 ГБ видеопамяти)

Особый интерес вызвала возможность подержать в руках сам чип Battlemage BMG-G21 — основу для будущих Arc B580 и B570.

Судя по представленным решениям, Intel делает серьёзную ставку на профессиональный рынок, предлагая не просто видеокарты, а готовые мощные системы для сложных задач. Остаётся ждать, как эти новинки проявят себя в реальной работе.