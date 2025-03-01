Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скорости 10 Гбит/с

Подразделение X корпорации Alphabet (материнская компания Google) разработало фотонный чип, который способен передавать интернет-сигнал по воздуху без проводов. Эта технология, получившая название Taara, использует так называемые световые мосты: передатчики устанавливаются на расстоянии 1 км друг от друга и обеспечивают скорость до 10 Гбит/с. По мнению разработчиков, если технология получит широкое распространение, она может заменить оптоволоконные линии и даже составить конкуренцию спутниковому интернету Starlink.

Проект Taara вырос из более ранней разработки Google — проекта Loon, который предполагал использование аэростатов для раздачи интернета в труднодоступных регионах. Хотя Loon был закрыт, идея лазерной передачи данных оказалась востребованной, и теперь Taara предлагает новую альтернативу традиционным проводным сетям.

Основное преимущество Taara — простота развертывания. В отличие от прокладки оптоволоконных линий, требующих больших затрат и времени, установка световых мостов значительно дешевле и быстрее.

Оптоволоконный интернет остается эталоном скорости и стабильности, но его прокладка не всегда возможна из-за рельефа местности или высокой стоимости, — объясняет руководитель проекта Махеш Кришнасвами.

Первые версии Taara были громоздкими: устройства размером 76 см могли передавать данные на 20 км со скоростью 20 Гбит/с, но требовали сложной калибровки. Новое поколение решает эту проблему: миниатюрные фотонные чипы размером всего 13 мм выполняют те же задачи, но с более компактными и дешевыми компонентами. Хотя дальность передачи сократилась до 1 км, это компенсируется простотой производства и установки.

Технология уже проходит испытания в реальных условиях. Световые мосты Taara используются в городах Индии, где пока нет развернутой сети 5G, помогают восстанавливать связь на Карибах после обрывов кабелей и применяются в других сложных регионах.

Следующая цель разработчиков — увеличить дальность передачи и пропускную способность, создав версию устройства с тысячами лазерных излучателей. В будущем Taara может стать глобальной альтернативой проводному интернету, открывая новые возможности подключения в самых труднодоступных местах.