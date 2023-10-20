iOS 18 выйдет с функциями генеративного искусственного интеллекта, подобными ChatGPT

В предыдущем месяце Apple выпустила обновление iOS 17, которое принесло ряд значительных улучшений и изменений. Однако уже сейчас компания начала работу над следующей версией — iOS 18, которая планируется к выпуску в следующем году. Слухи указывают на то, что Apple внедрит в платформу функции генеративного искусственного интеллекта (ИИ), доступные для пользователей в iOS 18 в 2024 году. По информации отраслевого аналитика Джеффа Пу из инвестиционной компании Haitong International Securities, Apple намеревается внедрить генеративные функции ИИ, возможно, под названием Edge AI, которые будут работать как в облаке, так и локально на устройстве, вероятно, с использованием чипов A-серии нового поколения.

Одной из значимых функций будет улучшение Siri, позволяющее виртуальному помощнику лучше понимать контекст и обрабатывать последовательные команды. Это напоминает подход, используемый Google с их чипом Tensor G3. Ожидается, что Apple сделает акцент на генеративном ИИ, схожем с ChatGPT, что позволит совершать более сложные задачи и интегрировать его в приложение Shortcuts. Доступ к этой технологии генеративного ИИ будет предоставлен на устройствах iPhone и iPad, работающих на iOS 18 и iPadOS 18, предположительно, в 2024 году.

Несмотря на то, что Apple пока отстает от конкурентов, таких как Google и Microsoft, в области развития генеративного ИИ, она намерена значительно усилить свои усилия. Планы включают в себя установку сотен серверов искусственного интеллекта в 2023 году, с последующим расширением, когда iOS 18 и iPadOS 18 будут выпущены.

Интересно отметить, что ранее утекали слухи о разработке Apple внутреннего чат-бота, аналогичного ChatGPT и с именем "Apple GPT", но компания пока не раскрывает конкретных планов относительно его применения в продуктах, включая iPhone. Оставайтесь с нами, и мы будем следить за последними новостями.