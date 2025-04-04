iPad 15 лет — устройство, которое так и не получило достойного конкурента, празднует юбилей

Когда в 2010 году Apple вывела на рынок iPad, его встретили с насмешками. Конкуренты и аналитики называли его ненужным устройством и предрекали провал. Однако сегодня iPad — самый продаваемый планшет в истории, а ни один производитель Android-устройств так и не смог предложить настоящую альтернативу.

Секрет его успеха не только в имени Apple. Планшет оказался именно тем устройством, которое заполнило нишу между смартфоном и ноутбуком. Более того, Apple сумела создать экосистему, которая удерживает пользователей на своих продуктах, делая iPad логичным выбором для тех, кто уже пользуется iPhone и Mac. До анонса ходили слухи, что планшет назовут iSlate, но именно название iPad стало синонимом категории. А на презентации в январе 2010 года Стив Джобс сделал то, что у него получалось лучше всего — убедил мир, что это устройство нужно каждому. И он оказался прав.

Конечно, Apple не ограничилась маркетингом. iPad получился удобным, мощным и долговечным — его не приходится менять так же часто, как смартфон. Многие пользователи пользуются одним и тем же iPad годами, тогда как Android-планшеты быстрее теряют актуальность и поддержку.

Несмотря на попытки конкурентов предложить дешевые альтернативы, ни одна из них не смогла повторить успех iPad. Он продолжает задавать тон благодаря регулярным обновлениям, широкому модельному ряду и привязке к экосистеме Apple. Сегодня, спустя 15 лет после первого релиза, iPad остается эталоном планшетов. И пока другие бренды пытаются догнать Apple, она продолжает вести игру, определяя будущее мобильных технологий.