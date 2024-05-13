iPadOS опускает OLED-iPad Pro до уровня бюджетных iPad

Новый iPad Pro с OLED-дисплеем от Apple стал самым тонким устройством компании, обогнав iPod nano. Благодаря последним обновлениям Apple смогла восстановить показатели, утраченные в прошлом году. Однако ожидается, что спрос на OLED iPad Pro будет ниже, чем в прошлом году, несмотря на значительные улучшения, и причиной этого, по нашему мнению, является iPadOS.

Новые модели iPad Pro оснащены OLED-дисплеем, ожидание которого пользователи продержались годами. Кроме того, устройства имеют немного больший экран по сравнению с предыдущими моделями. Как уже отмечалось, устройства достигли нового уровня тонкости, и в скором времени индустрия последует примеру Apple. Еще одним значительным обновлением является новый чип M4, основанный на 3-нм техпроцессе TSMC и специально разработанный для iPad Pro для работы с будущими приложениями искусственного интеллекта Apple.

Несмотря на эти улучшения, OLED iPad Pro не вызывает такого же восторга у пользователей, и здесь виновата iPadOS. Операционная система Apple для iPad достигла зрелости, и, хотя она очень стабильна и функциональна, она не соответствует аппаратному обеспечению OLED iPad Pro. iPadOS 18 оптимизирован для работы на всей линейке iPad, от начальных моделей до нового iPad Pro с OLED-дисплеем.

iPadOS может работать на чипе Apple A14 Bionic и новом чипе M4, что вызывает вопросы о том, не ограничивает ли программное обеспечение возможности моделей более высокого уровня. Управление файлами, навигационные элементы, пользовательский интерфейс и большинство функций iPadOS одинаковы для всей линейки iPad, от начального уровня до нового iPad Pro с M4-чипом. Цель Apple - обеспечить единообразный интерфейс для всех устройств, что приводит к однородности функций во всей линейке. Хотя это удобно для обычного пользователя, пользователи моделей более высокого уровня часто разочаровываются, так как компания не предлагает специализированных и эксклюзивных функций.

Apple должна расширить возможности iPadOS, чтобы удовлетворить требования пользователей, если она планирует продавать модели "Pro" по высоким ценам. Несомненно, iPad Pro соответствует своему статусу "Pro" благодаря своей производительности и аппаратному обеспечению, но iPadOS должна улучшить пользовательский опыт. Здесь есть два пути для Apple: либо она должна адаптировать для iPad Pro более функциональную версию macOS с учетом сенсорного управления, либо разработать специальные функции для iPad Pro.

Мы считаем, что iPadOS недостаточно использован в моделях с чипом M4, поскольку оно предлагает ту же утилиту, что и остальная линейка, включая новый iPad M2, который на данный момент кажется более привлекательным выбором. Мы надеемся, что Apple представит специализированные функции искусственного интеллекта для OLED iPad Pro и пересмотрит дизайн iPadOS. Только тогда iPad Pro сможет заменить компьютер.