iPhone 16 будет использовать прошлогодний чипсет A18

Apple последовательно вводит аппаратные вариации в свою линейку iPhone, предоставляя более дорогим версиям значительно лучшие чипсеты. Эта стратегия продолжилась с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые получили A17 Pro. Однако, с запуском iPhone 16, подход компании может измениться, если последняя утечка информации окажется верной. По данным, вся линейка будет оснащена SoC A18, что может означать отсутствие различий, хотя Apple, возможно, держит полные спецификации в секрете до официального анонса.

Код, раскрытый Николасом Альваресом из бэкэнда Apple и сообщённый MacRumors, показывает, что Apple планирует анонсировать четыре модели iPhone 16 в этом году с одним и тем же чипом A18. Эти модели имеют идентификаторы iPhone17,1, iPhone17,2, iPhone17,3, iPhone17,4 и iPhone17,5. Все пять этих моделей начинаются с одного и того же номера, что отличается от подхода прошлого года. В 2023 году iPhone 15 и iPhone 15 Plus имели идентификаторы iPhone 15,4 и iPhone 15,5, тогда как модели «Pro» были идентифицированы как iPhone 16,1 и iPhone 16,2.

Хотя это указывает на то, что модели iPhone 16 будут оснащены одним и тем же чипом A18, возможно, единственным сходством будет название SoC. Когда будут раскрыты подробные спецификации, вероятно, окажется, что базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь меньше ядер графического процессора. Тем не менее, возможно, что все четыре модели будут оснащены 8 ГБ ОЗУ, что является минимумом для работы Apple Intelligence. Neural Engine, вероятно, останется одинаковым для всех вариантов чипсета, а более ранние слухи утверждают, что он будет мощнее текущего Neural Engine в M4.

A18 может также иметь название «Pro», которое будет эксклюзивным для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, что упростит потребителям выбор более мощных версий. Больше информации об этих различиях появится в ближайшие месяцы, так что следите за обновлениями.