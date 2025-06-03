iPhone 16 доминирует в Европе: Apple и Samsung поделили топ-10 самых продаваемых смартфонов

Apple и Samsung продолжают править европейским рынком смартфонов. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, в первом квартале 2023 года эти два бренда полностью заняли топ-10 самых продаваемых устройств в регионе.

Лидером стал iPhone 16 Pro, захвативший 6% всех продаж. За ним следуют iPhone 16 Pro Max и базовый iPhone 16 с 5% долей рынка каждый. Таким образом, Apple уверенно заняла весь пьедестал.

Samsung ответил четырьмя моделями в топ-10:

Galaxy S25 Ultra и S25 (по 3%)

и (по 3%) Galaxy S24 прошлого поколения (2%)

прошлого поколения (2%) Бюджетные A55 и A16 5G (по 2%)

Главным сюрпризом стал дебют iPhone 16e в десятке лидеров. Хотя его продажи пока отстают от предыдущих SE-моделей (из-за более высокой цены в €699), он успел закрепиться в рейтинге всего за месяц после релиза.

Интересно, что прошлогодний iPhone 15 тоже не сдал позиций, заняв 10-е место. Это показывает, что даже устаревающие модели Apple сохраняют популярность у европейских покупателей.

Эти данные подтверждают: несмотря на растущую конкуренцию, дуополия Apple и Samsung в Европе пока остается незыблемой. Покупатели по-прежнему предпочитают проверенные флагманы, даже готовы переплачивать за новые модели.