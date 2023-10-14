iPhone 16 Pro будет использовать Qualcomm Snapdragon

Последняя серия iPhone 15 от Apple оснащена модемом Qualcomm X70, обеспечивающим повышенную скорость 5G и улучшенные возможности подключения. Этот модем стал серьезным шагом вперед по сравнению с прошлогодним X65, и похоже, что компания планирует обновить его и в следующем году. Согласно последним данным, в моделях iPhone 16 Pro следующего года ожидается установка модемов Qualcomm Snapdragon X75 для расширенных возможностей 5G. Новый чип внесет дальнейшие улучшения в сочетание с лучшими возможностями подключения и эффективностью.

Новостью поделился отраслевой аналитик Джефф Пу в исследовательской записке, в которой предположил, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75. Компания планирует увеличить разрыв между стандартной моделью и моделью «Pro», поскольку Пу предполагает, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут оснащены модемом Snapdragon X70. В настоящее время вся линейка iPhone 15 поставляется с новым модемом X70.

Apple редко использовала один и тот же модем для всей своей линейки iPhone, а это означает, что серия iPhone этого года является исключением из подхода Apple. Что касается нового модема Snapdragon X75, так это улучшенная интеграция с операторами связи и более высокая скорость загрузки и выгрузки. Модем был анонсирован ранее в феврале этого года и станет серьезной модернизацией модема X70. Внутренний приемопередатчик mmWave и 5G с частотой менее 6 ГГц экономит на 25 процентов больше места на печатной плате. Кроме того, по данным The Verge, он потребляет на 20 процентов меньше энергии, что способствует увеличению срока службы батареи. Модем также поддерживает стандарт 5G Advanced, который обеспечит лучшую связь для передачи данных, искусственного интеллекта и возможностей машинного обучения. Модели iPhone 16 Pro могут лучше использовать преимущества нового модема X75 с предстоящим обновлением iOS 18 в сочетании с чипом A18 Pro.

Пока еще слишком рано делать выводы о том, как будет работать iPhone 16 Pro, но на базе модема X70 в текущих моделях это будет более чем долгожданное дополнение. Обратите внимание, что это лишь ранние предположения, поскольку до запуска iPhone 16 Pro осталось почти год. Ожидается, что устройства будут иметь различные обновления с точки зрения внутренних компонентов и, возможно, дизайна.

Apple также планирует в будущем представить свои собственные модемы для iPhone, но на данном этапе технология еще не готова. Ранее сообщалось, что компания представит свои собственные модемы в 2025 году, но это может занять некоторое время, если не будут решены производственные проблемы. Мы поделимся дополнительной информацией о будущих устройствах, как только появится дополнительная информация.