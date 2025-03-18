iPhone 16e — новый бюджетник Apple оказался крепким орешком

Apple окончательно распрощалась с линейкой iPhone SE, заменив её новой моделью — iPhone 16e. Он дороже любого SE, но при этом остаётся самым доступным вариантом среди устройств нового поколения. И, как выяснилось, он способен выдержать суровые испытания.

Авторы YouTube-канала JerryRigEverything подвергли iPhone 16e экстремальному тесту на прочность. Экран оказался стандартно устойчивым к царапинам — заметные следы появились только при воздействии инструментов с твёрдостью 6 и 7 по шкале Мооса. Корпус выполнен из алюминия, кнопки тоже металлические, а динамики защищены сеткой от попадания воды. Задняя панель из стекла выдержала испытание без сюрпризов, а экран продержался около 20 секунд под открытым пламенем — пиксели сначала побелели, но затем полностью восстановились после перезагрузки.

Главное испытание — проверка на изгиб — смартфон прошёл без проблем, не согнувшись и не треснув. Далее гаджет разобрали, показав отсутствие магнитов MagSafe и необычную систему извлечения аккумулятора — теперь он отклеивается под воздействием электричества. Камеру с оптической стабилизацией также безжалостно демонтировали, но после сборки смартфон продолжил работать, хоть и предупредил о пропаже модуля камеры. В целом, iPhone 16e подтвердил свою надёжность, выдержав испытания с честью.