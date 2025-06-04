iPhone 17 получит 120 Гц экраны, но без ProMotion – в чем подвох?

Хотя слухи о переходе всей линейки iPhone 17 на 120 Гц экраны подтверждаются, оказалось, что не все так просто. Оказывается, Apple может использовать разные технологии для Pro и обычных моделей, сохранив премиальные функции только для флагманов.

Главное отличие кроется в технологии ProMotion, которая предлагает плавную регулировку частоты от 1 Гц до 120 Гц (на iPhone 14 Pro). По данным инсайдеров, базовые iPhone 17 и 17 Air получат более простые дисплеи с фиксированными частотами (60/90/120 Гц), в то время как Pro-модели сохранят адаптивные LTPO-панели.

Это объясняет, почему Apple не спешит внедрять Always-On Display в обычные модели – технология требует возможности понижения частоты до 1 Гц для экономии энергии. Интересно, что судьба бюджетного iPhone 17e (ожидается в 2026 году) пока неясна – возможно, он останется с 60 Гц.

Хорошая новость: даже базовые 120 Гц без ProMotion – это шаг вперед. Плохая: Apple по-прежнему делит функции между моделями, хотя LTPO уже не является эксклюзивной технологией.