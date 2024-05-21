iPhone SE 4 будет первый настоящим бюджетным смартфоном Apple

Недавно мы сообщили, что iPhone 17 станет дороже с появлением новой «тонкой» модели. Компания уже увеличила цену на iPhone 15 Pro Max, хотя он имеет вдвое больше встроенной памяти, чем его предшественник. По слухам, Apple разрабатывает iPhone SE 4, и его цена будет ключевым фактором для компании и конкурентов.

Цены на iPhone растут, и бюджетная линейка iPhone SE играет важную роль в обслуживании рынка начального уровня. Текущая цена SE 3 составляет 429 долларов, что является довольно приличной ценой, но, учитывая традиционный дизайн устройства, она все равно кажется высокой. Однако, если Apple перейдет на более крупный полноэкранный дизайн с Face ID и мощными внутренними компонентами, компании будет сложно сохранить ту же ценовую политику.

По информации источников, Apple, возможно, сохранит цену на iPhone SE 4 ниже 500 долларов. Компания могла бы выбрать ту же цену, что и для текущих моделей, но это звучит слишком оптимистично. Однако утверждается, что цена будет ниже 500 долларов. В любом случае это будет привлекательная цена для потребителей, поскольку это приблизит бюджетный iPhone к флагманским моделям.

iPhone SE 4 будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 14, с большим дисплеем от края до края и Face ID в уменьшенном вырезе. Устройство перейдет с ЖК-дисплеев на OLED, что станет большим плюсом для бюджетного iPhone. Наконец, компания также добавит порт USB-C, что окончательно заменит Lightning на моделях iPhone.

В отчете The Information на прошлой неделе также говорилось, что iPhone SE 4 останется более дешевым вариантом в линейке Apple. Хотя в отчете не упоминается диапазон цен, Revegnus на платформе X утверждает, что цена iPhone SE 4 может составить от 429 до 500 долларов. В этом ценовом диапазоне конкуренция со стороны Android очень жесткая, но смартфоны Android не предлагают значительных новшеств в этом сегменте. Apple, возможно, добавит функции для работы с искусственным интеллектом, тогда как Samsung в своей One UI 6.1 для средних моделей не использует ИИ-функции.

iPhone SE 4 может быть выпущен в следующем году, но делать окончательные выводы пока рано, поэтому к этим новостям следует относиться с осторожностью. Как вы думаете, сможет ли SE 4 отнять долю рынка у Android-смартфонов?