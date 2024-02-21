iPhone уверенно занимает первые строчки топов продаж — а где Android?

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Я предпочитаю Android. Мой опыт с ним простирается на всю мою жизнь, и я не смогу просто так перейти на что-то другое из-за уникального опыта и свободы, которые предлагает Android. Однако последние события заставляют задуматься, что происходит с Android. Новый отчет показывает, что в семерку самых продаваемых смартфонов прошлого года вошли устройства iPhone. Это вызывает вопросы и беспокойство, хотя я не планирую покидать корабль.

Отчет, опубликованный Counterpoint, указывает, что в декабре 2023 года смартфоны iPhone вошли в семерку самых продаваемых товаров. В топ-10 смартфонов за весь 2023 год iPhone заняли совокупную долю рынка в 20%, увеличившуюся с 19% в 2022 году.

iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном 2023 года, хотя его доля на рынке составила лишь 19%, что меньше, чем у iPhone 13 в 2022 году. Продажи Apple остались стабильными, в то время как у конкурентов, в основном производителей Android, продажи снизились. Серия iPhone 15 заняла три первых места в четвертом квартале 2023 года, что может продолжиться и в следующем году.

Это не означает, что Android-устройства не имеют успеха. Три устройства от Samsung вошли в список, хотя все они принадлежат к бюджетному сегменту. Их продажи заняли последние строчки в списке лучших устройств за декабрь 2023 года. Это свидетельствует о том, что пользователи предпочитают iPhone, когда речь идет о флагманских моделях. Это также показывает, что доверие к флагманам на Android начинает подводить, и компаниям нужно что-то предпринять, чтобы удержать свою аудиторию.