iPhone за $2300? Новые пошлины могут сильно ударить по вашему кошельку

Apple не привыкла резко поднимать цены — они делали это постепенно, шаг за шагом, каждый год. Но, похоже, скоро эту сдержанность сметёт новая волна импортных тарифов, которые собирается ввести Дональд Трамп. Уже 9 апреля начнёт действовать новый налог на товары из ряда стран, включая Китай — а именно там собирается большая часть устройств Apple, включая все iPhone.

Новая ставка — 54%, и это может больно ударить по всей линейке устройств. По расчётам аналитиков Rosenblatt Securities (через Reuters), цены на iPhone в США могут подскочить на 43%, если Apple решит переложить всю нагрузку на покупателя. Например, iPhone 16 Pro Max, который сейчас стоит и так немаленькие $1599, в таком случае может подорожать до $2300. И это не предел — если учесть, что пошлины могут затронуть и другие устройства, ситуация может стать ещё более напряжённой.

Apple пока хранит молчание. Что она будет делать — пока неизвестно. Вариантов немного: либо компания режет свою прибыль, либо всё же повышает цены, либо ищет способ обойти пошлины, например, перенеся производство. Но всё это — не быстрые решения. Тем временем акции Apple уже просели на 15%, как только Трамп объявил о тарифах. Рынок явно не верит в благополучный исход.

Причём удар получат не только топовые модели. Даже «доступный» iPhone 16e, который стоит $599, может превратиться в «средний класс» с ценником около $850. А базовая версия iPhone 16 Pro вырастет с $999 до $1400. В пересчёте на проценты — всё те же +43%, и это даже немного выше, чем прогнозирует аналитик Нил Шах из Counterpoint Research, называющий средний рост цен в 30%.

Пока остаётся неизвестным, будет ли пересмотр цен происходить уже с текущей линейкой iPhone 16 или Apple подождёт до осени, когда выйдет iPhone 17. Но в любом случае, покупатели в США рискуют оказаться в новой реальности, где даже базовый iPhone будет стоить как ноутбук.

Следим за ситуацией — и надеемся, что Apple найдет способ не превращать смартфон в предмет роскоши.