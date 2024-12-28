Искусственный интеллект в режиссёрском кресле — показан трейлер фильма созданного ИИ

До конца 2025 года на экраны выйдет «Махараджа в джинсах» — первая экранизация одноимённого романа индийского писателя Хушванта Сингха, полностью созданная при участии искусственного интеллекта. История, переплетающая важные исторические события и современное переосмысление, наконец-то оживёт на экране благодаря передовым технологиям. Ранее попытки экранизировать произведение не продвигались из-за сложности и бюджета проекта, но ИИ с этой задачей справился куда проще.

Работа над фильмом решает одну из главных проблем генеративного ИИ: поддержку целостности образов персонажей и последовательности сцен. Для этого используются специальные цифровые маркеры, которые помогают сохранить индивидуальность героев при переходах между эпизодами. Помимо этого, традиционные инструменты дорабатывают изображение, исправляют мелкие дефекты и настраивают цветовую палитру. Некоторые сцены, особенно сложные танцевальные эпизоды, снимаются с участием живых актёров, чьи лица позже заменяются на образы, созданные ИИ.

Идея создания фильма родилась у Хушванта Сингха благодаря его другу Гурдипу Пэллу, возглавляющему одну из крупных компаний в области технологий. Вместе они основали Intelliflicks Studios, которая и взялась за этот амбициозный проект. На этапе производства используются передовые ИИ-инструменты для генерации персонажей и видеоредактирования, делая процесс максимально автоматизированным.

Автор романа считает, что фильм не только откроет новую главу в адаптации его произведения, но и станет примером демократизации кинопроизводства. Сегодня создание фильмов требует огромных затрат, но технологии ИИ обещают сделать этот процесс более доступным. Эксперты же уверены, что, несмотря на вызовы, проект имеет все шансы стать успешным экспериментом, который покажет, как искусственный интеллект может дополнять и расширять традиционные подходы к киноискусству.