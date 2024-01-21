Galaxy S24 Ultra, вероятно, сохраняет ту же емкость аккумулятора в 5000 мАч, что и Galaxy S23 Ultra в прошлом году. Однако улучшения чипсета, совмещенные с оптимизацией программного обеспечения, могли бы помочь флагману Samsung превзойти конкурентов в последнем тесте разряда батареи. Один из блогеров YouTube выложил четыре флагманских телефона рядом, чтобы провести тест, и даже iPhone 15 Pro Max с процессором A17 Pro и техпроцессом 3 нм с трудом превзошел своего нового конкурента на рынке флагманских устройств.

Для разряда батарей каждого флагмана были запущены различные приложения для социальных сетей, а также 3DMark для дополнительной проверки. Facebook и Instagram, известные поедатели заряда батареи, не смогли победить Galaxy S24 Ultra, который сохранял лидерство среди конкурентов. Возможно, увеличенная испарительная камера помогла контролировать температуру Snapdragon 8 Gen 3, а последнее обновление One UI снизило нагрузку на процессор, что привело к более энергоэффективному пакету.

iPhone 15 Pro Max не сильно уступил в тесте на расход заряда батареи, не отставая от Galaxy S24 Ultra, но его меньшая батарея, вероятно, совместно с отсутствием эффективного решения для охлаждения, дала Galaxy S24 Ultra преимущество, завершив тест на 10 часов и 59 минут раньше. iPhone 15 Pro Max оказался на втором месте, работая 10 часов и 20 минут.

Удивительно, что Pixel 8 Pro смог поспорить с конкурентами, продержавшись 10 часов, в то время как Galaxy S23 Ultra прошлого года закончил тест последним, проработав 8 часов 10 минут, что все равно впечатляет для устройства, выпущенного год назад. Неизвестно, использовали ли конкуренты Galaxy S24 Ultra старые батареи, подвергшиеся износу от постоянного заряда и разряда, что могло бы сократить их срок службы по сравнению с новыми.

Также неизвестно, работал ли Galaxy S24 Ultra или другие модели на стандартном разрешении или с максимальной частотой кадров в 120 Гц. Однако следует помнить, что этот тест на разряд батареи не является исчерпывающим. Все же XEETECHCARE приложила усилия, подчеркнув, что топовая модель Samsung занимает лидирующую позицию в области аккумуляторов, по крайней мере, в данном тесте, и ожидается проведение дополнительных сравнений в будущем.