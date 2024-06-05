Какие модели iPhone не получат функции искусственного интеллекта в iOS 18

До WWDC 2024 от Apple осталось всего несколько дней, и компания дала намеки на основное содержание мероприятия. Однозначно известно, что будет представлена iOS 18 с искусственным интеллектом, что обещает стать самым значительным обновлением для iPhone. Однако, функции искусственного интеллекта Apple станут наиболее ожидаемыми нововведениями. Встает вопрос, какие модели iPhone будут поддерживать эти новые функции.

Усилия Apple в области искусственного интеллекта выходят за рамки простой интеграции приложений — компания планирует общесистемное внедрение генеративного ИИ. Марк Гурман сообщил, что модели iPhone 15 Pro будут первыми, получающими высококлассные ИИ-функции с iOS 18. Это не значит, что все старые модели будут исключены, но точные различия пока не известны.

ИИ-функции iOS 18 будут разделены на базовые и продвинутые, доступные на разных моделях iPhone. Некоторые утилиты будут обрабатываться на устройстве и интегрированы в системные приложения, такие как «Сообщения», Apple Music и «Заметки». Более продвинутые функции будут использовать облачные серверы Apple, включая Siri и некоторые функции редактирования в «Фотографиях». Это предположения, основанные на текущей информации.

Гурман также отметил, что Siri сможет выполнять сложные задачи с помощью команд на естественном языке, что, вероятно, будет доступно только на моделях iPhone высокого класса. Модели iPhone 15 Pro оснащены новым чипом A17 Pro с мощным Neural Engine. Ожидается, что сочетание встроенных и облачных ИИ-функций будет доступно для всех моделей iPhone, но точное соотношение пока неизвестно.

По мнению Гурмана, встроенные утилиты ИИ потребуют iPhone 15 Pro, хотя iOS 18 будет совместима со всеми моделями, поддерживающими iOS 17. Это означает, что следующие модели iPhone не смогут в полной мере воспользоваться новыми ИИ-функциями Apple:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-го поколения)

iPhone SE (3-го поколения)

Этот список основан на отчетах Гурмана, но окончательное решение остается за Apple. Что касается iPad и Mac, для выполнения операций на устройстве им потребуется как минимум чип M1. Компьютеры Mac на базе Intel смогут выполнять некоторые функции с помощью облачных серверов.

Пока нет информации о требованиях к оперативной памяти для будущих ИИ-функций Apple. Стандартный iPhone 15 оснащен 6 ГБ ОЗУ, а модели «Pro» — 8 ГБ ОЗУ. Ожидайте больше новостей и возможных сюрпризов от Apple относительно внедрения ИИ-функций в новые и старые устройства.