Китай наносит ответный удар — целый ряд компаний начинает активную разработку собственных чипов

С ростом популярности чипов между Китаем и США, китайские компании начали искать альтернативы графическим процессорам NVIDIA, которые ранее играли ключевую роль в центрах обработки данных и облачных экосистемах. Однако, в последнее время правительство США ввело новые запреты на экспорт чипов для искусственного интеллекта, что сильно ограничило возможности NVIDIA. Эти запреты также затронули более 40 стран, либо связанных с Китаем, либо поставляющих графические процессоры для искусственного интеллекта китайским клиентам через неофициальные каналы. Это вынудило китайские компании и стартапы искать альтернативы, чтобы обслуживать внутренний рынок Китая.

Правила экспортного контроля теперь запрещают NVIDIA, AMD и Intel продавать в Китай чипы искусственного интеллекта с вычислительными возможностями более 4000 TOPS. Это представляет серьезное ограничение для компаний и регионов, зависящих от поставок графических процессоров для искусственного интеллекта.

Несмотря на эти ограничения, в Китае разрабатываются альтернативные решения на трех основных уровнях компаний: "Технологии" (Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent), "Корпоративные" (Haiguang) и "Предпринимательские" (Moore Threads, JingJiawei, BirenTech, и др.). Эти компании разрабатывают чипы искусственного интеллекта, которые предоставляют альтернативу графическим процессорам NVIDIA на китайском рынке.

Несмотря на вызовы, эти китайские компании видят возможность продемонстрировать свои навыки и разработать конкурентоспособные решения на внутреннем рынке. Это представляет интересное развитие событий, так как китайские компании становятся единственными альтернативами на китайском рынке искусственного интеллекта.

Будущее рынка искусственного интеллекта в Китае будет интересно наблюдать, так как эти компании стремятся создать быстрые и конкурентоспособные чипы, конкурирующие с лидерами отрасли, такими как NVIDIA, AMD и Intel.