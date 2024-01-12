Китай работает над созданием ядерных батарей для смартфонов, которые сделают зарядку абсолютно неактуальной

Китайская компания Betavolt Technology начала работу над ядерными батареями, и если они действительно будут работать, то вы можете попрощаться с зарядкой смартфонов. Судя по полученной информации, компания работает над батареями для нескольких устройств.

Ядерные батареи способны держать заряд в течение 50 лет. Да, вы не ослышались. Если эта технология когда-нибудь увидит свет и войдет в обиход, можно с уверенностью сказать, что батареи наших смартфонов переживут многих из нас.

Компания рассказала о том, что она стала пионером в "миниатюризации батарей атомной энергии". Betavolt Technology удалось поместить 63 ядерных изотопа в модульную батарею размером меньше монеты. Модель называется BV100 и способна вырабатывать 100 микроватт электроэнергии, чего должно быть более чем достаточно, когда речь идет о смартфоне.

Интересно также отметить, что эта ядерная батарея сможет выдавать напряжение 3 В, а что касается размеров, то они составляют всего 15 x 15 x 5 мм. Компания утверждает, что эти батареи можно даже соединять вместе, если вы используете устройство, которому требуется больше, чем одна батарея.

Для тех, кому интересно, как работают эти ядерные батарейки - они используют радиоактивный распад для выработки электричества, и эта технология похожа на ту, что используется в космических кораблях и кардиостимуляторах. Компании некоторое время держались подальше от этой технологии, в основном из-за того, что в ней используется плутоний.

Однако компания Betavolt создала версию этой батареи с алмазным полупроводниковым слоем и распадающимся изотопом никеля. Компания даже утверждает, что из батареи не просачивается радиация, а в ее составе нет токсичных элементов. На бумаге это означает, что такие батареи не взорвутся, а также смогут работать при экстремальных температурах от -60 до 120 градусов Цельсия.

Компания, безусловно, амбициозна в отношении этих ядерных батарей и надеется, что их будет более чем достаточно, чтобы сделать концепцию зарядки устаревшей. Это, безусловно, большой шаг на пути к прогрессу, но неизвестно, когда увидим эти батареи в смартфонах. В настоящее время батарея компании находится на стадии опытной эксплуатации и скоро поступит в массовое производство, так что если все получится, мы увидим нечто поистине уникальное.