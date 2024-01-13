Китай работает над внедрением ядерных батарей в смартфоны

Китайская компания Betavolt Technology занялась созданием ядерных батарей, которые, при успешной реализации, могут изменить представление о зарядке смартфонов. Ядерные батареи этой компании обещают удерживать заряд в течение 50 лет, что может сделать аккумуляторы устройств более долговечными.

Betavolt Technology разработала модель BV100, которая представляет собой миниатюрный модуль размером меньше монеты и содержит 63 ядерных изотопа. Эта модель способна генерировать 100 микроватт электроэнергии, что, вероятно, будет достаточно для смартфонов. Уникальность заключается в том, что эти ядерные батареи обеспечивают напряжение 3 В, при этом их размеры составляют всего 15 х 15 х 5 мм. Компания предлагает возможность соединения нескольких батарей для устройств, требующих дополнительной мощности.

Технология работы этих батарей основана на использовании радиоактивного распада для генерации электроэнергии, схожей с той, которая применяется в космических кораблях и кардиостимуляторах. Betavolt Technology преодолела проблему использования плутония в ядерных батареях, представив версию с алмазным полупроводниковым слоем и распадающимся изотопом никеля. Компания утверждает, что эти батареи не утечут радиацию и не содержат токсичных элементов, что делает их безопасными для использования.

Хотя аккумуляторы Betavolt Technology находятся на стадии пилотного проекта и скоро будут введены в массовое производство, точная дата их появления в смартфонах пока неизвестна.