Китайская фирма Phytium представила процессор аналоигчный с AMD Zen 3

Китайская компания по производству микросхем, Phytium, представила свое новое поколение процессоров высокой производительности, которые конкурируют с продуктами от AMD и ARM. Хотя имя Phytium может быть вам не знакомо, они существуют на рынке уже более десяти лет, хотя они были представлены, в основном, только на китайском рынке. Их начало было связано с интеграцией устаревших SPARC инструкций, но впоследствии они перешли на архитектуру ARM, что позволило им достичь высокой производительности и лучшей экосистемы.

С течением времени Phytium улучшили свои процессоры и теперь готовятся сделать следующий шаг. Их новый процессор, названный "FTC870", демонстрирует впечатляющее увеличение производительности на 20% по сравнению с предыдущей версией "FTC860". Процессор FTC870 был также протестирован в приложении SPEC CPU2017, часто используемом для серверных процессоров. Официальные результаты показывают, что он может конкурировать с ARM Neoverse N1 и даже превзойти его в некоторых случаях.

Особенно важно отметить, что FTC870 успешно конкурирует с процессорами AMD Zen 3. Несмотря на то, что его тактовая частота составляет 3 ГГц, он способен конкурировать с AMD EPYC 7443, работающим на более высокой тактовой частоте в 4 ГГц. FTC870 также превосходит ARM Neoverse N2 в тестах с плавающей запятой и близок к нему в целочисленных тестах.

Эти достижения Phytium играют ключевую роль для китайского рынка серверных решений, особенно в свете предполагаемого роста спроса в ближайшие годы. С учетом того, что США ввели жесткие санкции, ограничившие китайский доступ к современным компонентам, FTC870 от Phytium становится ярким примером "собственного" производства. Тем не менее, будет интересно увидеть, какой будет реакция китайских компаний на эту архитектуру, так как она, кажется, обладает впечатляющей производительностью.