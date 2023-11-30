Китайские геймеры ликуют — NVIDIA обошла запреты с помощью "новой" GeForce RTX 4090 D

По информации от MEGAsizeGPU, следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 D будет базироваться на графическом процессоре AD102-250, в отличие от RTX 4090, который использует графический процессор AD102-300-A1.

Источники, собравшие эксклюзивную информацию, указывают на наличие у NVIDIA нового графического процессора. Этот процессор, предназначенный в первую очередь для игр и известный как GeForce RTX 4090 D (где "D", вероятно, обозначает год Дракона), является эксклюзивной разработкой для Китая. Он заменит GeForce RTX 4090, который был запрещен в Китае из-за превышения рейтинга TPP (общей производительности обработки) более чем на 4800 баллов.

В связи с новыми правилами экспортного контроля США, которые запрещают экспорт нескольких графических процессоров, включая GeForce RTX 4090, в Китай, цены на эти видеокарты значительно выросли, вызвав панику и дефицит. В результате китайские производители начали использовать те же чипы для создания решений искусственного интеллекта.

Источники отмечают, что NVIDIA планирует представить новый графический процессор, GeForce RTX 4090 D, разработанный специально для китайского рынка и ориентированный на потребительский сегмент. Он будет соответствовать политике США, имея более низкий TPP, что может означать меньшее количество ядер по сравнению со стандартной версией GeForce RTX 4090. Впрочем, это также означает, что RTX 4090 D будет иметь немного меньшую игровую производительность и возможности искусственного интеллекта.

GeForce RTX 4090 D будет предлагаться китайскими партнерами AIC так же, как и стандартная версия GeForce RTX 4090. Он получит новую маркировку "D", а цены, как ожидается, будут сопоставимы с ценами на версии без маркировки, продающиеся по рекомендованной розничной цене 1599 долларов США или 12 999 юаней в Китае. Это возвращение флагманского игрового графического процессора NVIDIA в Китай, что будет положительным событием для геймеров. Кроме того, NVIDIA готовит несколько других графических процессоров для искусственного интеллекта, ожидаемых в начале 2024 года.