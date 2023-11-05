Китайский AI-чип ACCEL оказался в 3000 раз эффективнее NVIDIA A100 и A800

В связи с глобальными санкциями, применяемыми к Китаю, страна выглядит так, будто она стремительно развивает собственные технологические решения, пытаясь поддерживать рост в промышленности. Университет Цинхуа в Китае опубликовал документ, в котором сообщается, что они разработали новую методику для увеличения вычислительной производительности искусственного интеллекта и создали чип с названием ACCEL (полностью аналоговый чип, объединяющий электронные и оптические вычисления), который использует фотонику и аналоговые технологии для достижения впечатляющей производительности.

Согласно статье в Nature, AI-чип ACCEL способен выполнять 4,6 пета-операций в секунду, что значительно превосходит существующие решения в этой отрасли. Однако чип также призван быть энергоэффективным. ACCEL использует концепцию "системной энергоэффективности" и способен достигать 74,8 пета-операций в секунду на ватт. Это отличается от общепринятых понятий, согласно которым увеличение вычислительной мощности приводит к большему энергопотреблению.

Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что ACCEL является "самым быстрым в отрасли" без реальных тестов, он уже был экспериментально сравнен с другими решениями на задачах, таких как классификация изображений и анализ видео, достигая высокой точности в различных областях. Это делает ACCEL более перспективным и интересным для дальнейшего исследования.

Что касается функциональности ACCEL, чип объединяет в себе дифракционные оптические аналоговые вычисления (OAC) и электронные аналоговые вычисления (EAC) с высокой масштабируемостью и гибкостью. Это позволяет значительно увеличить производительность, снизив при этом количество массивных АЦП (аналогово-цифровых преобразований) при выполнении крупных задач.

Внедрение аналоговых ускорителей искусственного интеллекта в отрасль — задача будущего, требующая времени, финансовых ресурсов и дополнительных исследований. Однако перспективы компьютерных технологий выглядят оптимистично, и развитие подобных технологий станет вопросом времени.