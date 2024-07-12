Компания Arm выпустит апскейл для мобильных игр

Arm представила новую технологию под названием Accuracy Super Resolution (ASR), которая представляет собой апскейлер, предназначенный для мобильных устройств.

Цель ASR - повысить производительность и энергоэффективность игр на смартфонах и планшетах, не жертвуя при этом качеством изображения. В основе ASR лежит технология FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) от AMD, которую инженеры Arm адаптировали к своим чипам.

Благодаря этому удалось добиться заметного прироста производительности по сравнению с оригинальной версией FSR 2. Функционально ASR не отличается от FSR 2: устройство рендерит изображение в низком разрешении, а затем использует временное масштабирование для его повышения до более высокого разрешения.

Arm заявляет, что использование ASR в мобильных играх может значительно снизить энергопотребление GPU, что приведет к увеличению времени автономной работы устройства. Теоретически ASR может работать не только на смартфонах и планшетах с чипами Arm, но и на ноутбуках с такими же чипами.

Однако информации о реализации ASR в каких-либо проектах пока нет. Accuracy Super Resolution будет выпущена как проект с открытым исходным кодом.