Компания OnePlus собирается выпустить деревянный смартфон

Согласно информации от известного инсайдера, смартфон OnePlus 12 выйдет в классическом корпусе с отделкой под дерево. Неясно, имел ли ввиду блогер защитный чехол или говорил о задней крышке устройства.

Стоит заметить, что в прошлом мобильные телефоны, такие как Xiaomi Mi 4, выпущенный в 2014 году, предлагали заднюю крышку с текстурой дерева, а также было выпущено несколько разных деревянных чехлов, доступных за 69 юаней каждый. Такие производители, как Motorola и OnePlus, также внесли свой вклад в эту тенденцию, представив множество вариаций деревянных чехлов для мобильных телефонов.

В текущем году OnePlus представила лимитированную серию мобильного телефона OnePlus 11 Jupiter Rock, использующую новый 3D-микрокристаллический материал, отличный от предыдущих версий. Этот материал был отобран вручную, и каждая текстура считается уникальной. Остается неясным, будет ли OnePlus 12 следовать этому примеру и выпустит ли лимитированную серию в классическом корпусе под дерево.

Также, недавно компания OnePlus объявила о проведении мероприятия "беседа у камина в честь 10-й годовщины" 4 декабря, обещая, что они будут "свидетелями 10 лет превосходства" при представлении OnePlus 12. Продажи нового телефона уже начались с предварительного заказа за 1 юань на JD.com.

Согласно предварительной информации, OnePlus 12 станет первым флагманским продуктом, полностью оснащенным "системой сверхсветового и теневого изображения нового поколения". Он будет оборудован сенсором Guangyu LYT-808, разработанным совместно с Sony, который обещает "самые мощные возможности основной камеры в своем классе". Дополнительно, OnePlus 12 будет включать процессор Snapdragon 8 Gen 3, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт и 2K восточный экран.