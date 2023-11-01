Компания PowerColor анонсировала Radeon RX 7800 XT Spectral White — идеальная видеокарта для белых сборок

Новый графический процессор Radeon RX 7800 XT Hellhound Spectral от PowerColor представляет собой стильное устройство, выполненное в белом цвете, что не так уж часто можно увидеть на графических процессорах AMD Radeon. Компания сделала каждый элемент графического процессора белым, включая печатную плату, что создает эффектный дизайн.

С точки зрения физических характеристик, графический процессор PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound Spectral занимает 2,5 слота и имеет размеры 322×134×50 мм. Кроме стильного дизайна, этот графический процессор обеспечивает впечатляющие характеристики в плане производительности, включая игровую частоту 2213 МГц и ускорение 2520 МГц. Как и оригинальные графические процессоры Hellhound, этот также оснащен механизмом двойного BIOS, предлагающим пользователю возможность выбора режима Silence для более тихой работы.

По техническим характеристикам, графический процессор AMD Radeon RX 7800 XT имеет 60 вычислительных блоков или 3840 потоковых процессоров и обеспечивает до 37 терафлопс вычислительной мощности FP32. Видеокарта также включает 60 ядер RT Accelerator, 120 блоков AI Accelerator и 96 ROP. Потребление энергии графического чипа составляет 263 Вт TBP. Видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости до 19,5 Гбит/с через 256-битный интерфейс.

Цена новой модели пока не объявлена, но предполагается, что она будет выше рекомендованной розничной цены, так как она может представлять продукт премиум-класса. Несмотря на это, Hellhound Spectral от PowerColor, с его уникальным белым дизайном, выглядит как один из самых стильных графических процессоров среди линейки RDNA3 и может конкурировать даже с продуктами из серии AERO от Gigabyte.