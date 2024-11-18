Корпус для ПК в ретро-стиле от SilverStone поражает дизайном и эргономикой

SilverStone решила удивить поклонников ретро-дизайна выпуском компьютерного корпуса FLP01, который изначально задумывался как первоапрельская шутка. Неожиданно проект стал реальностью, и корпус планируется к релизу в Японии в первом квартале следующего года. Его цена составит примерно $130. Дизайн FLP01 вдохновлён внешним видом культовых японских ПК серии NEC PC-9800, популярных в 80-х и 90-х годах. Корпус выполнен в горизонтальном формфакторе, что позволяет использовать его как подставку для монитора, добавляя практичности.

На передней панели корпуса размещены две декоративные заглушки под 5,25-дюймовые дисководы. За нижней скрываются разъёмы: два USB Type-A, один USB Type-C и комбинированный аудиовыход. Верхняя заглушка функционирует как дверца для DVD-привода. Также на передней панели можно найти кнопку включения и световые индикаторы активности накопителей и питания.

Габариты корпуса составляют 170 × 440 × 362 мм. На выставке SilverStone EXPO 2024 была представлена сборка на основе FLP01, включающая материнскую плату формата ATX, полноразмерный блок питания, процессор Intel Core Ultra 7 265K и видеокарту GeForce RTX 4060 Ti.

Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 300 мм и кулеров высотой до 138 мм. Для охлаждения предусмотрены крепления для четырёх 120-мм и двух 80-мм вентиляторов, что обеспечивает гибкость при создании мощных и эффективных систем.