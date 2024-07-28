Краш-тест Samsung Z Flip 6 — удивительно крепкий, для складного смартфона

На канале признанного мастера по уничтожению смартфонов и компактной электроники JerryRigEverything вышло видео, главным героем которого стал недавно представленный Samsung Z Flip 6. Раскладушка неплохо держалась, хотя от типичных "болячек" складных устройств избавиться не удалось.

Внутренний экран Z Flip 6 хоть и был улучшен, но на нем все также легко оставить заметные глубокие царапины даже ногтем. Однако, испытание нагревом экран прошел хорошо — пленка деформировалась, но сами пиксели оставались не поврежденными. Внешний, покрытый защитным стеклом, экран держится на уровне большинства современных смартфонов. И да, краска с боковых граней слетает весьма охотно, так что царапин не избежать. Шарнир оказался весьма стоек к пыли и песку, а также к сгибанию в обратную сторону. Впрочем, последнее больше заслуга формы корпуса, нежили прочности самого механизма.

А вот снятия пленки раскладной экран не пережил. Стоило ей немного отделится, как картинку заменил яркий белый прямоугольник, а сам дисплей начал рассыпаться на составные слои. Это не очень хорошая новость для тех, кто считал, что к 6-ому поколению складные смартфоны станут выносливее и будут требовать менее аккуратного обращения. И да, если вам всегда было интересно, как работает оптическая стабилизация на смартфонах, но в этом видео можно наглядно убедиться, что это не маркетинговая уловка.