Красиво и познавательно — в сети появились фотографии Intel Core Ultra Meteor Lake под микроскопом

Появились первые изображения процессоров Intel Core Ultra "Meteor Lake", предоставляющие более детальное представление о компонентах и узлах, интегрированных в чиплеты.

Фотографии кристалла были опубликованы HXL (@9559pro), что позволяет ближе рассмотреть компоновку чиплетов процессоров Meteor Lake по сравнению с ранее представленными 3D-рендерами от Intel. Эти процессоры, как утверждается, используют дезагрегированную архитектуру для объединения различных IP. Общее количество микросхем в Meteor Lake включает вычислительные (ЦП), графические (ГП), SOC (система на кристалле) и плитки ввода-вывода.

Для изготовления всех четырех плиток применяются как внутренние, так и внешние производственные процессы, что подразумевает использование как технологического узла Intel 4 или 7 нм EUV для основного процессора, так и 6-нм технологического узла TSMC (N6) для элементов SOC и IOE. Intel позиционирует Meteor Lake как первый шаг в экосистему чиплетов в клиентском сегменте.

Ключевым компонентом процессоров Meteor Lake является графическая плитка, использующая 5-нм техпроцесс TSMC и представляющая собой теперь переименованный графический процессор iGPU в виде Tiled-GPU (tGPU). Снимки кристалла представляют конфигурацию SKU 2+8+2, включающую 2 P-Core (высокопроизводительные ядра) Redwood Cove, 8 E-Core (энергоэффективные ядра) на базе Crestmont и 2 дополнительных E-Core с низким энергопотреблением на основе тех же ядер Crestmont.

На фотографиях отчетливо видны различные части кристалла, такие как блоки кэш-памяти, в том числе 12 МБ Smart Cache, и различные плитки SOC и IOE, содержащие контроллеры, NPU и другие компоненты. Размеры вычислительной, графической, SOC и IOE плиток Meteor Lake также проанализированы и представлены для сравнения с другими структурами, подчеркивая интересные аспекты архитектуры этих процессоров.