Lava Bold N1 и N1 Pro: новые бюджетники до 6000 рублей с Android 14

Lava готовит к запуску в Индии две новые бюджетные модели — Bold N1 и N1 Pro. Оба смартфона работают на Android 14, но в разных версиях: Pro получил полноценную систему, а обычная модель — оптимизированную Go Edition. Цены приятно удивляют: от 6000 рупий (около 5400 руб.).

Чем отличаются модели?

Bold N1 (6000 рупий): Android 14 Go, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, двойная камера 13+5 Мп, экран 6.75" 90 Гц

Android 14 Go, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, двойная камера 13+5 Мп, экран 6.75" 90 Гц Bold N1 Pro (6800 рупий): обычная Android 14, процессор Unisoc T606, 4/128 ГБ, камеры 50+8 Мп, экран 6.67" 120 Гц

Оба аппарата получили аккумуляторы на 5000 мАч, но Pro поддерживает более быструю зарядку 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт). Интересно, что даже в этом ценовом сегменте есть защита IP54 от воды и пыли.

Когда в продаже?

Bold N1 Pro — с 2 июня

Bold N1 — с 4 июня

Оба смартфона будут доступны на Amazon India. Покупателей ждут бонусы: годовая гарантия с выездом мастера на дом и возможность оформления рассрочки. Для тех, кто хочет максимально дешёвый смартфон с нормальной автономностью — неплохой вариант!