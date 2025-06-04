Lava готовит игровые новинки: Storm Play с Dimensity 7060 и Storm Lite

Всего через полгода после выхода Lava Storm компания объявила о скором релизе двух новых моделей — Storm Play и Storm Lite. Особый интерес вызывает Storm Play, который станет первым в Индии смартфоном на новом процессоре Dimensity 7060.

Lava позиционирует Storm Play как устройство для молодых геймеров, обещая современную память LPDDR5 и быстрый накопитель UFS 3.1. Вторая модель, Storm Lite, по слухам, получит чуть менее мощный чип Dimensity 7025, 6 ГБ оперативки и 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц.

Обе новинки поступят в продажу на официальном сайте Lava и Amazon.in, но точные даты и цены пока не раскрываются. Напомним, предыдущая модель Storm стартовала по цене 11 999 рупий (~$140), так что новые устройства, вероятно, останутся в доступном сегменте.

Больше подробностей станет известно ближе к дате релиза. Пока ясно одно: Lava продолжает наращивать присутствие на рынке бюджетных игровых смартфонов.