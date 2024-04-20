Легендарный процессор, подаривший нам эпоху "8bit" был снят с производства спустя 48 лет

Zilog недавно объявила о своем намерении прекратить производство. Производитель полупроводниковых пластин (WFM) не будет принимать заказы на новые чипы Z80 начиная с середины июня текущего года, что означает, что этот чип будет исключен из рынка спустя 48 лет.

Zilog будет обрабатывать и планировать "последние заказы" (LTB-заказы) на Z80 в зависимости от спроса клиентов, а WFM впоследствии предоставит конкретные даты поставки. Компания Zilog была основана в 1974 году Федерико Фаггином, который ранее работал инженером в Intel и создал первый 4-битный центральный процессор Intel 4004. Это было начало их собственного бизнеса. В июле 1976 года компания Zilog выпустила чип Z80, совместимый с набором команд микропроцессора 8080 от Intel.

Разработанный командой из 12 человек, Z80 получил столь же великий успех, что за два года компания Zilog создала собственный завод по производству микросхем, на котором работало более тысячи человек. Как и его аналог от Intel, Z80 изначально предназначался для встраиваемых систем, но с течением времени стал важным компонентом в игровом оборудовании с 1970-х до середины 1980-х годов. Несколько домашних компьютеров и игровых консолей, включая Master System и SG-1000 от Sega, а также Game Boy и Game Boy Color от Nintendo, были разработаны с использованием Z80. Многие классические аркадные игры также использовали Z80, включая оригинальную версию Pac-Man.

Zilog лицензировала технологию Z80 американским компаниям Synertek и Mostek, которые помогли Фаггину в производстве, а также европейскому производителю SGS/STMicroelectronics. Позднее производители в Японии, Восточной Европе и Советском Союзе создали свои версии этого процессора, а такие компании, как NEC, Toshiba, Sharp и Hitachi, также выпустили совместимые версии своих чипов.