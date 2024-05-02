Легендарный Winamp возвращается 1 июня в виде стримингового сервиса

Llama Group объявила, что запустит окончательную версию музыкального стримингового сервиса Winamp 1 июля 2024 года. С марта платформа доступна для исполнителей для тестирования, а с 15 апреля — для слушателей по всему миру в качестве открытой бета-версии.

Разработчики платформы объявили о готовности к "новому этапу" развития музыкального сервиса одновременно с публикацией финансового отчёта за 2023 фискальный год. Компания стремится привлечь на стриминговую платформу 50 тыс. исполнителей в 2024 году, 185 тыс. к концу 2025 года и увеличить их количество до 1 млн. к 2028 году. Однако компания продолжает признавать наследие культового музыкального проигрывателя для ПК и его сохраняющуюся популярность среди пользователей. Однако будущее Winamp связано со стримингом.

Llama Group обещает сильную поддержку для исполнителей, предоставляя различные функции на платформе, такие как управление авторскими правами, лицензирование и создание NFT. Три основных продукта "линейки Winamp" включают:

Winamp for Creators — платформа для монетизации контента, управления авторскими правами и создания эксклюзивного контента через Fanzone;

Winamp Collaborator — платформа для поиска партнёров и соавторов;

Winamp Player — музыкальный плеер, интегрированный в новую стриминговую платформу и обеспечивающий доступ к музыке и Fanzone.

Компания также обещает выпустить новую версию классического плеера Winamp, после последнего обновления в апреле 2023 года.